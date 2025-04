Furti, spaccate e inseguimenti nella notte: arrestati in due

UDINE - Notte di furti e inseguimenti nella Bassa Friulana, dove due uomini di origine marocchina, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri di Lignano Sabbiadoro e Palazzolo dello Stella al termine di un'azione coordinata.



La banda, composta da tre persone, è ritenuta responsabile di sei colpi avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 aprile. I malviventi avrebbero sfondato le vetrate di tre esercizi commerciali utilizzando tombini sottratti dalle strade: la tabaccheria “Vizio e Svago” a Piancada di Palazzolo dello Stella, una tabaccheria a Muzzana del Turgnano e la farmacia “Perissinotti” a Palazzolo dello Stella.



Il bottino è stato contenuto: 100 euro dalla prima tabaccheria, 3.000 euro in tabacchi e Gratta e Vinci dalla seconda e 300 euro in contanti dalla farmacia. I ladri si sono anche impossessati di tre veicoli: una Renault Twingo a Pozzuolo del Friuli, un furgone Iveco Daily a Pocenia e uno scooter Kymco a Palazzolo.



Proprio durante la fuga a bordo dello scooter, i due sono stati intercettati dai carabinieri. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo in un fossato. Uno dei due è rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Latisana, dove è piantonato. L'altro è stato catturato a piedi poco dopo. Entrambi sono ora in custodia, uno in ospedale e l’altro nel carcere di Udine.



Nel corso delle indagini, è emerso il coinvolgimento di un terzo uomo, connazionale, che è stato denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso della Renault rubata. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità.