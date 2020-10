Furti a San Vendemiano e Conegliano: bloccati in Friuli

SAN VENDEMIANO - I ladri hanno colpito a San Vendemiano e Conegliano: presi nel pordenonese.



I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Pordenone, coordinati dal pm Federico Facchin, hanno attribuito altri quattro furti in abitazione alla banda fermata che ha colpito il 7 ottobre al panificio “I sapori del grano” in via Roveredo a Porcia.



Gli investigatori sono convinti che nella notte sono state colpite dalla banda anche due abitazioni a San Vendemiano, una a Conegliano.



I malviventi si erano fermati al panificio ma sulle loro tracce c’erano già i carabinieri del Nor di Pordenone, messi in allerta dalle incursioni in atto nelle case nella Marca.



I tre sono stati bloccati a bordo di una Renault Clio poco dopo il furto. Proprio grazie alla refurtiva rinvenuta gli investigatori dell’Arma hanno associato i fermati ai furti.