Furti e rapine: si getta nel canale per sfuggire alla cattura, arrestato dopo il ricovero

VERONA – È finita con un arresto in ospedale la fuga del 36enne bosniaco ritenuto responsabile, insieme ad altri complici, di una serie di furti e rapine avvenuti a Verona e in provincia nella notte tra il 10 e l’11 febbraio. L’uomo, per sfuggire ai Carabinieri, si era lanciato nel canale Camuzzoni, ma era stato recuperato dai Vigili del Fuoco e trasferito all’ospedale di Borgo Trento. Dimesso ieri, è stato fermato dalla Polizia di Stato e trasferito nel carcere di Montorio su disposizione della Procura della Repubblica. L’indagine ha ricostruito una notte di razzie iniziata con una spaccata in una gioielleria di via Sansovino, dove il bosniaco e il fratello, arrestato la sera stessa, hanno rubato il registratore di cassa con 150 euro e diversi gioielli per un valore di 8.000 euro, usando anche la violenza per assicurarsi la fuga.



Il gruppo si è poi spostato in provincia, colpendo un supermercato di Sant’Ambrogio di Valpolicella, da cui ha sottratto 4.000 euro di merce, e un’azienda di abbigliamento da lavoro a Pescantina, da cui ha rubato il fondo cassa (250 euro), le chiavi dell’azienda, un furgone e vari capi d’abbigliamento. I malviventi hanno inoltre rubato due auto a Verona, in via Dei Lamberti e via Pasteur, usandole per i colpi. Nel corso delle azioni criminose sono state danneggiate sette auto in sosta. A bordo dei veicoli, la polizia ha rinvenuto martelli, mazze, picconi e altri strumenti da scasso.



Durante la fuga, il 36enne è stato intercettato dai Carabinieri e, per evitare la cattura, si è gettato nelle acque del canale Camuzzoni, venendo poi recuperato dai soccorritori. Dopo giorni di ricovero, è stato dimesso e subito arrestato con le accuse di rapina aggravata, furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.