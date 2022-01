Furti e pestaggi in serie, catturata la banda accusata di una quarantina di raid

MOGLIANO - I Carabinieri di Padova hanno eseguito sei fermi per indiziato di delitto a carico di altrettanti cittadini albanesi gravitanti nei comuni di Spinea e Favaro Veneto (Venezia) sospettati di essere gli autori di 40 furti in abitazione e di auto avvenuti nel padovano , oltre che in Friuli Venezia Giulia e Toscana da settembre a oggi.

In un caso la banda aveva pestato a sangue con mazze e bastoni il titolare di un bar di Noventa Padovana, provocandogli lesioni per 60 giorni. L'aggressione è stata commessa il 10 dicembre scorso. Al momento non ci sono indizi che facciano attribuire alla banda gli agguati agli imprenditori nelle ville di alcuni imprenditori trevigiani a Mogliano Veneto avvenuti tra il novembre e dicembre scorso.

Il modus operandi della banda prevedeva il furto di un'auto di grossa cilindrata, per garantirsi una fuga veloce, e l'irruzione nelle abitazioni tramite un foro negli infissi. I numerosi furti avevano provocato un serio allarme sociale nel padovano, tanto da richiedere l'intervento del Prefetto che nei mesi scorsi aveva convocato sindaci e forze dell ordine. I provvedimenti di fermo sono stati eseguiti dai Carabinieri di Piove di Sacco con i colleghi di Padova, Abano Terme, Monfalcone e con le unità cinofile antidroga e anti-esplosivo del nucleo di Bologna.