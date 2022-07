Furti a Mogliano, lo arrestano in centro: denunciato anche l'amico

MOGLIANO - Ieri sera, sabato 9 luglio, in piazza Saragat a Mogliano i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, un 36enne cittadino marocchino, domiciliato in quel comune, nullafacente, gravato da pregiudizi di polizia.



Deve espiare 8 mesi e 18 giorni di reclusione per dei furti in abitazione commessi nei giorni 7 e 8 settembre 2017, a Mogliano Veneto. All'atto dell'arresto il soggetto si trovava in compagnia ed a bordo dell'autovettura di un cittadino albanese di 27 anni, anch'egli gravato da pregiudizi di polizia, il quale è stato denunciato per favoreggiamento personale.



L'arrestato è stato anche trovato nella disponibilità di un coltello e di arnesi da scasso che gli sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Santa Bona. OT