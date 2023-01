Furti, due denunce ed un espulso nel veneziano

VENEZIA - I Carabinieri nell'ambito dei controlli della sicurezza hanno effettuato due denunce ed avviato l'espulsione di una terza persona tra San Donà di Piave e Mestre. Nel primo caso i militari sono risaliti ad una coppia, un uomo ed una donna, ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni di esercizi pubblici tra la zona di Marcon - San Liberale e Quarto d'Altino avvenuti tutti nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio. La tecnica utilizzata dai due sarebbe quella dello sfondamento delle vetrine dei negozi con tombini, mattoni o con l'uso di autovetture. Un secondo caso in via Piave a Mestre, zono ad alta densità di spaccio di stupefacenti, i Carabinieri hanno bloccato uno straniero irregolarmente in Italia per il quale, dopo l'identificazione e la segnalazione alla Prefettura, è scattata l'espulsione dal territorio nazionale.