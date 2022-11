Furti di rame e veicoli, 5 arresti

UDINE - Cinque persone sono state arrestate, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Udine, per furto aggravato.



Di recente la banda era entrata in azione, a più riprese, ai danni di alcune ditte di Udine a cui erano state sottratte notevoli quantità di cavi di rame e alcuni veicoli aziendali. Già lo scorso febbraio, i Carabinieri del Comando provinciale e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, durante una perquisizione in una zona periferica della città, dove erano domiciliate delle famiglie in alcuni camper e roulotte, avevano rinvenuto un trasformatore ad alta tensione di rame e un rilevante quantitativo di guaine di cavi di rame. Successivi sopralluoghi avevano consentito di rinvenire altra refurtiva, tra cui un autocarro con braccio gru, un furgone e un escavatore.



Concluse le indagini, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto l'arresto di cinque persone, che sono state portate nella Casa circondariale cittadina.