Furti: arrestate due donne a Portogruaro

PORDENONE - Due donne, residenti a Mestre, sono state arrestate, dai Carabinieri della Stazione di Portogruaro, in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dall'autorità giudiziaria di Pordenone, per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.



Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere come le due donne, dopo aver sottratto a una commerciante di Portogruaro il portafogli, con all'interno delle carte di credito, nelle ore immediatamente successive avessero effettuato reiterate operazioni di prelievo e di pagamento, per un ammontare di diverse migliaia di euro.



Una delle due donne è stata portata nel carcere di Venezia - Giudecca, l'altra è stata posta ai domiciliari.