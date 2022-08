Furti in abitazioni, ladro estradato dal Belgio e arrestato

UDINE - Un uomo di 36 anni, cittadino albanese, è stato arrestato da personale della Squadra Mobile della Questura di Udine, in collaborazione con gli agenti della Polizia di Frontiera di Milano Linate, in esecuzione di un ordine di carcerazione, disposto dalla Procura di Udine il 16 dicembre 2019: deve scontare una condanna a 6 anni e 1 mese di reclusione, emessa dal Tribunale del capoluogo friulano, per una serie di furti avvenuti fra il 2011 e il 2015 in abitazioni private.

L'uomo era un elemento di spicco di una banda, composta da altri cittadini albanesi, dedita a furti in abitazioni. Nel 2018 aveva lasciato l'Italia, per trasferirsi prima in Germania e poi in Belgio, dove era stato arrestato, sempre per analoghi reati predatori. Individuato, quando ha terminato di scontare la pena in quel Paese, è stato estradato in Italia in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo.