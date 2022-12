Furti in abitazione: arrestato 25enne dopo l'inseguimento

PORDENONE - La Polizia di Stato di Pordenone ha tratto in arresto in flagranza di reato di rapina il 25enne cittadino albanese G.S., il quale unitamente a dei complici aveva commesso un furto in abitazione. Alle ore 18.10 di venerdì 2 dicembre, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Pordenone, una pattuglia dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” era stata inviata a Pordenone, in via San Donà di Piave ove era stato segnalato un furto in abitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato un’Alfa Romeo Giulietta di colore nera con a bordo cinque persone, la quale dopo un inseguimento in questa via Dante era finita contro altri autoveicoli. Nella circostanza uno degli occupanti è stato bloccato mentre gli altri sono fuggiti a piedi. All’interno della “Giulietta” ed in possesso del fermato sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e di monili in oro. Contestualmente erano state avviate le ricerche dei fuggitivi, anche con l’impiego di personale della Squadra Mobile e di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine Veneto” di Padova. Al termine delle formalità di rito, il cittadino albanese è stato accompagnato da personale della Questura di Pordenone presso la Casa Circondariale di Vicenza a disposizione della comp