Furioso incendio in centro ad Asiago

ASIAGO (VICENZA) - Tetto a fuoco mercoledì alle 20.15 in Via Dante Alighieri nel centro di Asiago.



Le fiamme si sono estese per un totale di oltre 200 mq, coinvolgendo due stabili. Andata a fuoco una mansarda e danni in ben quattro appartamenti utilizzati come casa vacanza e al momento vuoti: nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto i pompieri del locale distaccamento con i colleghi di Schio, Bassano, Vicenza e Thiene con i volontari, con 4 autopompe, 4 autobotti, 2 autoscale e 28 operatori.



Le squadre sono riuscite a sezionare il tetto e circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento degli altri edifici in appoggio. Durante la notte sono andate avanti le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e iniziato la bonifica tuttora in corso. Gli appartamenti danneggiati sono utilizzati come case vacanze al momento senza alcun residente. Le cause dell’incendio, probabilmente innescate da una canna fumaria, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.