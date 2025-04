Furgone si schianta contro un Tir: un ferito

VENEZIA - Incidente nella notte di martedì 15 aprile, poco dopo le 02,00, sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia. Nel sinistro avvenuto al chilometro 458, all'altezza del comune di Fossalta di Portogruaro, sono rimasti coinvolti un furgone e un autoarticolato.



Il bilancio è di una persona ferita (il conducente del furgone che ha tamponato il mezzo pesante). Al momento dell'incidente il traffico scorreva regolarmente sull'intera rete. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco, 118 e personale di Autostrade Alto Adriatico.

I soccorsi si sono protratti fino alle 05,00 per consentire di estrarre la persona ferita dell'abitacolo, rimuovere i mezzi e bonificare la sede stradale dai detriti. Si sono verificati alcuni rallentamenti ma non è stato necessario chiudere il tratto autostradale.