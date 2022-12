Furgone si schianta contro due auto: tre feriti

PADOVA - Poco prima delle 6, di oggi giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 10var nel comune di Monselice in provincia di Padova per un incidente stradale tra un furgone e due autovetture: tre feriti. I pompieri arrivati dal distaccamento di Este, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un giovane, rimasto incastrato all’interno di un’auto. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. A causa dello sversamento di gasolio contenuto in un tank all’interno del furgone è stato interessato anche il personale dell’Arpav. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:00.