Furgone si incendia in A4, una persona intossicata

VICENZA - I vigili del fuoco sono intervenuti stamane in autostrada A4, tra i caselli di Grisignano e Padova ovest, per l'incendio di un furgone: nel rogo è rimasto intossicato un passeggero. Arrivati da Vicenza e da Padova con due autopompe, un'autobotte e 12 operatori, i pompieri hanno spento l'incendio del furgone, che trasportava sacchi di resine per pavimenti. Sul posto il personale ausiliario di Autostrada e Polstrada. Il passeggero che ha respirato fumo nelle prime fasi dell'incendio è stato preso in cura dal personal del Suem e trasferito in ospedale a Vicenza. Le cause dell'incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre.