Furgone fugge all'alt e si ribalta, scoperto carico di rame

Foto d'archivio

VICENZA - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Vicenza su un carico di rame rubato che è "emerso" dal vano di un furgone ribaltatosi la notte di martedì scorso al termine di un inseguimento durante un controllo a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza). Una pattuglia dei militari ha a intimato l'alt al mezzo in transito, che aveva l'assale posteriore particolarmente abbassato, sintomo di un carico eccessivo. Il conducente, anziché fermarsi e accostare ha accelerato, ma dopo aver percorso alcune decine di metri, nell'imboccare una curva è uscito di strada e si è ribaltato.

I militari, che avevano seguito a vista il furgone, sono intervenuti in soccorso dei fuggitivi, rimasti incastrati nell'abitacolo e hanno scoperto che il carico, parzialmente uscito, era composto da matasse di rame, rottami e parti elettriche, probabile provento di furto ai danni di qualche azienda del settore, per un totale di circa quattro quintali di metallo, di cui le persone fermate non hanno saputo giustificare la provenienza. Per estrarre i due uomini dal veicolo sono interventi anche i vigili del fuoco di Vicenza, mentre un'ambulanza del Suem ha provveduto al loro trasporto in ospedale. In buone condizioni fisiche nonostante l'incidente, i due sono stati identificati e denunciati.