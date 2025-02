Furgone finisce fuori strada: autista liberato e ricoverato in gravi condizioni

VICENZA - Brutto incidente questa mattina alle 7.45 a Pojana Maggiore, in via Vicentina, località Cicogna, dove un furgone è finito in un canale di scolo, schiantandosi con violenza contro il terrapieno della tubazione interrata. Il conducente, rimasto incastrato nella cabina di guida completamente deformata, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale con l’elicottero in codice rosso. I soccorsi sono scattati poco dopo l’incidente, con l’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Lonigo, che ha messo in sicurezza il mezzo e utilizzato cesoie e divaricatori per liberare l’autista. Stabilizzato dai sanitari del Suem, è stato trasferito d’urgenza in elicottero. Sul posto anche la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico. Le operazioni di recupero del furgone nella mattinata erano ancora in corso.