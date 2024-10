Furgone in fiamme sulla provinciale: intervengono i Vigili del Fuoco

BRUGNERA (PORDENONE) - Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 ottobre, lungo la SP68 a Tamai di Brugnera, dove un furgone Fiat Ducato ha preso fuoco mentre era in transito. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando l'autista del mezzo ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore.

Il conducente ha prontamente accostato a bordo strada, spento il motore e abbandonato l'abitacolo per mettersi in sicurezza. Dopo essersi allontanato dal veicolo, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Pordenone, che ha avviato le operazioni di spegnimento. Grazie al loro intervento rapido, è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione vicina, scongiurando ulteriori danni.

Fortunatamente, l'incendio non ha coinvolto persone né altri veicoli. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.