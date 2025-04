Furgone in fiamme lungo l’A4, intervengono i vigili del fuoco - VIDEO

VICENZA - Un furgone cassonato ha preso fuoco oggi, mercoledì 23 aprile, lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia, poco prima dell’area di servizio Tesina, tra la diramazione dell’A31 e il casello di Grisignano di Zocco.



L’allarme è scattato alle 12:15. Il mezzo, un Iveco Daily, è stato avvolto dalle fiamme nella parte anteriore. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, riuscendo a domare il rogo in breve tempo.



Presenti anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada per gestire la viabilità e garantire la sicurezza della zona.



Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma si ipotizza un guasto elettromeccanico. Le operazioni si sono concluse in circa un’ora.