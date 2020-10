Furgone esce di strada e centra i pali della luce: conducente ricoverato a Conegliano

CODOGNE' - Esce di strada nella tarda serata di sabato e centra alcuni pali dell'illuminazine pubblica. L'episodio è accaduto in via Vittorio Veneto a Codognè.

Sul posto alle 23.30 sono giunti i vigili del fuoco di Conegliano. Il conducente è stato ricoverato a Conegliano dal personale medico del Suem 118, non è in pericolo. I Pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e ripristinato l'illuminazione.



Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi di legge.