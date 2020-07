Furgone contromano si schianta su un albero

VITTORIO VENETO - Furgone contromano finisce la sua corsa contro un albero: violento incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Vittorio Veneto.



Il sinistro è accaduto verso le 19 in via Luzzatti, non lontano dalle cantine Bevilacqua. Stando ad una prima ricostruzione il conducente, D.P.G., 68 anni, residente proprio a Vittorio, di un furgone ha imboccato la strada contromano ed ha finito la sua corsa in maniera violenta contro un albero.



Nello schianto non sarebbero state coinvolte altre vetture. La vittima è stata ricoverata in ospedale a Vittorio con un codice di media gravità. Non è comunque in pericolo.



Sul posto oltre alle forze dell'ordine e a un'ambulanza del SUEM 118 sono giunti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.



Al momento le cause dello schianto sono al vaglio degli inquirenti.