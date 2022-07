Furgone contro camion, due morti

PADOVA - Due persone sono morte in uno scontro frontale tra un furgone e un camion con rimorchio avvenuto stamani, poco dopo le 6, lungo la SS 53 Postumia, nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro in Gu (Padova).

I vigili del fuoco, arrivati sul posto da Cittadella (Padova), hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone, finito nel fossato a bordo strada, guidatore e passeggero.

Il medico del Suem non ha potuto far altro che constatare la morte dei due, cittadini stranieri di 28 e 36 anni. Illeso invece l'autista del mezzo pesante.

Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato. Sul poso le forze dell'ordine per deviare il traffico ed effettuare i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.