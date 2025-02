Furgoncino tampona un’auto e si schianta contro un muro

UDINE - Momenti di apprensione mercoledì 5 febbraio a Pertegada, frazione del comune di Latisana (Udine), per un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 19:30 in via Divisione Julia. Il sinistro ha coinvolto due veicoli: un furgoncino e una Fiat Punto. Secondo le prime ricostruzioni, il furgoncino, guidato da un uomo di 67 anni, ha tamponato violentemente la Fiat Punto. Dopo l’urto, il furgone ha invaso la corsia opposta, finendo contro il muretto di un’abitazione e sfondando anche il cancello. Il conducente del furgone, residente nelle vicinanze, è rimasto gravemente ferito. L’impatto contro il parabrezza gli ha provocato seri traumi al volto. Non è ancora chiaro se indossasse le cinture di sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti con le pinze idrauliche per liberarlo dall’abitacolo e affidarlo ai soccorsi.

Il conducente della Fiat Punto, titolare di un bar della zona, è rimasto illeso, pur subendo alcuni danni al veicolo. Entrambi i mezzi stavano procedendo verso il semaforo di Pertegada, provenienti da Precenicco.Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente del furgone. Date le sue gravi condizioni, è stato disposto il trasporto d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso. Numerosi testimoni hanno assistito ai soccorsi e all’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno transennato l’area e bloccato la circolazione veicolare per garantire la sicurezza di soccorritori e automobilisti.