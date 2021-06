'Furbetto' della patente scoperto durante l'esame

VERONA - Una cintura sotto la maglietta, con tanto di telecamera e trasmettitore, per superare l'esame di teoria della patente per autocarri, senza studiare e conoscere le regole della strada.



Gli Ispettori della Motorizzazione di Verona, con la Polizia locale di Verona, hanno individuato un altro 'furbetto' della patente.



E' stato un funzionario a dare l'allarme agli agenti, intervenuti per fermare l'uomo, un 34enne residente nella bassa veronese. Addosso aveva un ingegnoso sistema di comunicazione con l'esterno per superare la prova.



Stretta attorno alla vita una speciale cinta nera, all'interno della quale gli agenti del Laboratorio Analisi Documentale del Comando della Municipale hanno rinvenuto una apparecchiatura formata da connettori e strumenti elettronici, tra cui sim telefonica, telecamera e mini auricolare.



Il complice all'esterno poteva così vedere i quiz e fornire tramite un impulso le risposte corrette, dietro il pagamento di mille euro in caso di esito positivo.



L'uomo è stato segnalato per tentata truffa aggravata e per violazione delle normative sull'attribuzione di lavori altrui in caso di esami e titoli abilitativi.