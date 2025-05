Fuoriuscita di gas tossico dall'azienda

VENEZIA - Intervento dei Vigili del fuoco alle 8 di venerdì 30 maggio in via dell'Industria, a Santa Maria di Sala (VE), per la fuoriuscita di una sostanza tossica dall'impianto di refrigerazione di un'azienda che lavora carni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei Vigili del fuoco giunte sul posto da Mira, Mirano, Mestre e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) regionale hanno chiuso le valvole dell'impianto e messo in sicurezza la struttura, insieme ai tecnici della manutenzione dell'impianto.

Sul posto anche i carabinieri.

L'intervento dei Vigili del fuoco è terminato alle 13.30.3913:53.