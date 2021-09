Fuoriuscita autonoma, ferito un ragazzo di 23 anni

UDINE - Grave incidente stradale ieri in tarda serata. Verso le 23 a Rive d'Arcano, nella frazione di Gjavons, si è verificata una uscita autonoma di strada da parte di un ragazzo di 23 anni, poi trasportato con l'ambulanza all'ospedale di San Daniele.



Non è in pericolo di vita; rilievi dei militari dell'arma di San Daniele, sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, e a supporto dell'equipe medica.