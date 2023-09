Fuoriuscita autonoma all'alba, ferita una donna

UDINE - Nelle prime ore di oggi, intorno alle 6 del mattino, una donna di circa 30 anni è stata coinvolta in un incidente stradale nel territorio comunale di Pocenia, situato nella provincia di Udine. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario a causa delle ferite riportate nell'incidente. Le circostanze esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, ma sembra che la conducente abbia perso il controllo della sua vettura lungo via Ariis. Non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell'incidente, che è stato di natura solitaria.

Fortunatamente, la conducente è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo della sua vettura dopo l'incidente. Una volta ricevuta la chiamata di emergenza al Numero Unico di Emergenza 112, gli infermieri della Società Operativa di Recupero e Soccorso (Sores) hanno inviato un'ambulanza da Latisana sul luogo dell'incidente. L'equipaggio medico ha valutato la condizione della donna e successivamente l'ha trasportata all'ospedale di Latisana per ricevere ulteriori cure mediche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato in stretta collaborazione con il personale sanitario per garantire il soccorso e la sicurezza dell'incidente.