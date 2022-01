Fuoriuscita autonoma all'alba

GORIZIA - Fuoriuscita autonoma oggi alle 6.30, lungo la vecchia provinciale 8, a Savogna d'Isonzo. Per cause in corso di accertamento, una donna che stava guidando la sua auto ha perso il controllo e il mezzo si è cappottato.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Gorizia, che hanno estratto la conducente con il supporto del personale dell'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso la donna. Non è in pericolo. Fuoriuscita anche ieri, domenica, lungo via Nazionale a San Daniele del Friuli. Nonostante la violenza dell'impatto e i danni al veicolo, non ha riportato lesioni.

E' stato controllato sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine per rilievi accertamenti e viabilità, e i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli.