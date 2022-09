Fuoristrada col furgone all’alba: conducente ricoverato in ospedale con l’elicottero

PORDENONE - Un incidente è stato registrato questa mattina, martedì 20 settembre, intorno alle 5.30, tra Chions e Azzano Decimo, in provincia di Pordenone.



Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, una persona alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada.



Sul posto è accorsa un'ambulanza da Azzano Decimo: presente anche l'elicottero sanitario. Il conducente, ferito, è stato poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; non è in pericolo di vita.