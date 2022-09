Fuori strada con la moto: è gravissimo

CAMPOSANPIERO (PADOVA) - Domenica sera alle 21:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Molino Nuovo a Camposampiero in provincia di Padova per un motociclista finito fuoristrada in mezzo a un campo agricolo.

I pompieri arrivati dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza la moto, illuminato la zona e collaborato con il personale sanitario del Suem al recupero del centauro, che è stato stabilizzato per poi essere trasferito in codice rosso in ospedale.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 22:30 circa.