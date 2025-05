Fuori strada con l'auto, sbattono contro un albero: due feriti

UDINE - Paura nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Regionale 353, nel territorio di Pozzuolo del Friuli, dove un’auto è uscita di strada finendo contro un albero.



Erano circa le 12:30 quando una Peugeot 206, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza e si è schiantata a bordo carreggiata. A bordo del veicolo viaggiavano due persone, un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti e trasportati all’ospedale di Udine per accertamenti.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine, il 118 e la Polizia Locale intercomunale di Campoformido e Pozzuolo del Friuli.



Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, è stato istituito un senso unico alternato con pesanti rallentamenti al traffico durati circa due ore.