Fuori strada con l'auto, finisce contro un muretto

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti giovedì per un'uscita autonoma in via Dante Alighieri a Praturlone.



Una volta giunti sul posto, verso le 8.30, i vigili del fuoco hanno soccorso l’occupante, finito contro un muretto, per poi affidarlo ai sanitari, e hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche i carabinieri di San vito al Tagliamento per i rilievi.