Fuori strada con l’auto: in ospedale madre e figlioletta di due anni

PADOVA – Auto esce da sola dalla sede stradale: madre e figlia finiscono in ospedale.



L’episodio è accaduto questa mattina a Villafranca Padovana, in provincia di Padova. La donna era al volante della sua Fiat 500L: in auto anche la figlioletta di due anni.



Per cause in corso di accertamento la donna ha perso il controllo del mezzo ed è finita su una fiancata fuori strada.



Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Padova e i sanitari del Suem 118. Mamma e figlia sono state ricoverate in ospedale con l’ambulanza.



Sul posto anche i carabinieri di Piazzola sul Brenta per i rilievi del sinistro.