''Fuori i soldi'': minorenni tentano la rapina a mano armata in treno

MONFALCONE - Nella tarda serata di sabato scorso, sul Regionale Venezia-Trieste, mentre il convoglio giungeva alla stazione ferroviaria di Monfalcone, due giovani si sono avvicinati ad un passeggero, cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, chiedendogli del denaro per pagarsi il biglietto. L’uomo avrebbe risposto che era disponibile ad aiutarli qualora fosse sopraggiunto il controllore. I due si sono dunque dapprima allontanati, poi, evidentemente non soddisfatti della risposta ricevuta, sono tornati all’attacco, l’hanno bloccato e gli hanno puntato una pistola intimandogli la consegna del denaro.

Lo straniero, con una reazione improvvisa, è riuscito a divincolarsi dalla presa ed a rifugiarsi nella carrozza successiva dove ha trovato aiuto nella presenza di diversi viaggiatori uno dei quali ha prontamente avvisato la Polizia. Lì è stato nuovamente raggiunto dai due malviventi i quali hanno rinnovato la richiesta di denaro ma, scoraggiati dalla presenza di altri viaggiatori e visto il rifiuto opposto dalla vittima, hanno preferito desistere e ritirarsi in fondo al treno. Giunto nella stazione del capoluogo giuliano, i malviventi hanno trovato ad accoglierli gli operatori della Polfer di Trieste Centrale e della Squadra Volante della Questura intervenuta in ausilio che, nel frattempo, si erano fatti descrivere l’aspetto dei due ragazzi. I due, un cittadino italiano ed uno albanese, entrambi minorenni, sono stati subito identificati e perquisiti. Addosso ad uno di loro sono stati ritrovati un passamontagna nero ed una pistola a salve in metallo, priva di caricatore e con il tappo rosso occultato all’interno, replica perfetta di un’arma in dotazione alle Forze dell’Ordine. La coppia è stata dunque tratta in arresto per il reato di tentata rapina a mano armata in concorso e messa disposizione dell’Autorità Giudiziaria.