Fuori norma: sequestrate 3.500 forbici destinate agli studi dentistici

PORDENONE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone ed i Funzionari del locale Ufficio delle Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno controllato, nell'ambito delle attività a tutela del “made in Italy”, un’azienda del maniaghese, attiva nella produzione e vendita di strumenti chirurgici, scoprendo e sequestrando 3.500 forbici odontoiatriche prive dell’indicazione del Paese di produzione.



Il controllo, eseguito dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Spilimbergo e dai Funzionari del Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane, ha fatto emergere che l’azienda aveva importato, dal Pakistan, 3.585 forbici per odontoiatria, prive di ogni indicazione sul Paese di fabbricazione, e vi aveva, poi, apposto, prima della vendita, esclusivamente il proprio marchio registrato, lasciando, così, potenzialmente intendere, alla propria clientela, che i prodotti fossero stati realizzati in Italia.



L’omessa indicazione del Paese di origine contravviene alla necessità di non ingenerare dubbi sul luogo di produzione dei prodotti, potendo, la mera apposizione del solo marchio aziendale, rimandarne facilmente alla realizzazione nel territorio maniaghese, rinomato nel mondo per la produzione di strumenti da taglio di assoluta eccellenza.

La mancanza rilevata dalle Fiamme Gialle e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è sanzionata, in via amministrativa, dalla Legge 350/2003, con un importo da 10.000 a 250.000 euro. I prodotti sono stati sequestrati e il verbale è stato inviato alla Camera di Commercio di Pordenone – Udine, competente per materia.