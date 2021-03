A fuoco una fabbrica di scarpe a Fratta Polesine

ROVIGO - Devastata da un incendio una storica fabbrica di scarpe, la Callegari di Ramedello, in una frazione di Fratta Polesine (Rovigo).



Le fiamme hanno iniziato a divampare attorno alle 15. All'interno in quel momento circa una dozzina di persone, nessuno è rimasto intrappolato. Non ci sono feriti.



Il fuoco non ha risparmia l'abitazione attigua al capannone, dove abitavano il titolare e i figli.



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche Gilberto Desiati, sindaco di Villanova del Ghebbo, Comune confinante.