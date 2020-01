A fuoco un negozio di frutta e verdura, evacuata la palazzina avvolta nel fumo

Un incendio divampato intorno alle ore 6.45 di oggi all'interno di un negozio di frutta e verdura alla periferia di Padova, ha causato l'evacuazione a scopo cautelativo di un intero condominio di cinque piani. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con due squadre, sono riusciti a spegnere le fiamme nel negozio, evitando il coinvolgimento degli altri vicini locali. Un locale attiguo è stato comunque interessato dal fumo.

Sono in corso le verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell'innesco delle fiamme. Tutti i residenti, appena spente le fiamme e verificato che non vi fosse più pericolo, hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti. Sul posto la polizia di stato e la polizia locale.