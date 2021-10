A fuoco il televisore, paura a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Cortocircuito al televisore, fiamme in casa: è accaduto domenica sera alle 19 in zona Serravalle a Vittorio Veneto.

È a quell’ora che R.S. ha percepito nitidamente un odore acre provenire da camera sua. All’apertura della porta ha visto la sua televisione che, per un probabile cortocircuito, era avvolta dalle fiamme. In tutta la camera fumo denso nero.



Dapprima ha cercato di salvare il salvabile e poi ha allertato i Vigili del Fuoco, accorsi poco dopo sul posto. I pompieri nel giro di pochi minuti, dopo aver verificato lo spegnimento dell'incendio, hanno messo in sicurezza l’area.

Per il malcapitato la domenica sera si è conclusa con parecchio spavento e un controllo in ospedale. OT