A fuoco il ricovero attrezzi, fiamme vicino a un'abitazione

UDINE - Verso le 10 ha preso fuoco a Salino di Paularo un capanno per attrezzi. Le fiamme, che hanno lambito l'abitazione confinante, hanno danneggiato la struttura in modo significativo, ma non hanno provocato feriti. Ancora non note le cause del rogo, di cui la prima notizia è stata lanciata dagli abitanti dell'abitazione vicina. Sul posto i vigili del fuoco di Udine e Tolmezzo, che hanno già domato l'incendio. Danni ingenti soprattutto per le attrezzature ricoverate nella struttura tra cui un furgone e alcune frese spazzaneve.