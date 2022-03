Fuoco nella casa disabitata, scatta l’allarme in mattinata

TRIESTE - Un’abitazione disabitata ha preso fuoco nella mattinata odierna, intorno alle ore 08:00, lungo la Scala Santa, a Trieste.

Al momento non risultano persone coinvolte e le cause sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti gli operatori dei Vigili del Fuoco con due partenze, il supporto di un’autobotte ed il Funzionario di Guardia.



Per permettere ai pompieri di svolgere la procedura di spegnimento in maniera più agevole ed in sicurezza, la via è stata chiusa dalla Polizia Locale all’altezza di Via Villan de Bachino, all’imbocco di Roiano.