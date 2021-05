Fuoco nel container di rifiuti, allarme all’alba

UDINE - Fuoco nell’azienda che tratta rifiuti: intervento questa mattina all’alba in provincia di Udine.



L'allarme è scattato in un’azienda di Pradamano poco prima delle 5 di oggi, venerdì.



I Vigili del fuoco di Udine hanno spento le fiamme che si erano sviluppate in container contenenti scarti della lavorazione dei rifiuti solidi urbani.



Il rogo è stato spento utilizzando la schiuma antincendio. Al vaglio degli inquirenti le cause dell’episodio che non ha coinvolto persone. Ha rilevato l’episodio una pattuglia della Polizia di Stato.