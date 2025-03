A fuoco l'autobus con gli studenti all'interno

VENEZIA - Momenti di paura nel primo pomeriggio di sabato 22 marzo a Mestre, quando un autobus carico di studenti ha preso fuoco mentre era in servizio. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:45, quando dal centro del mezzo, nella zona della sezione a fisarmonica, ha iniziato a uscire un denso fumo nero. I ragazzi a bordo hanno subito percepito un forte odore di bruciato, segnale di un possibile principio d’incendio. Il panico si è diffuso tra gli studenti, che hanno iniziato a urlare per attirare l’attenzione del conducente.



L’autista, accortosi del pericolo, ha fermato il bus e aperto immediatamente le porte, permettendo a tutti di mettersi in salvo in pochi istanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato il principio d’incendio ed evitato conseguenze peggiori. Le prime ipotesi parlano di un guasto meccanico con surriscaldamento anomalo, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.