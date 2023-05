A fuoco impianto fotovoltaico sul tetto dell'azienda

PORDENONE - I Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono stati impegnati per l'intera giornata, dalle 12.50 circa, con tre squadre supportate da 3 autobotti, un autoscala e il nucleo provinciale Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per l'incendio del tetto di una azienda di Pasiano di Pordenone. A causa del denso e notevole fumo sprigionato dall'incendio, temendo intossicazioni, un campo sportivo adiacente all'azienda è stato fatto evacuare; erano presenti circa 200 tra atleti e simpatizzanti. Ad operare per spegnere le fiamme che avrebbero coinvolto anche l'impianto fotovoltaico presente sul tetto interessato dall'incendio sono stati 24 Vigili del fuoco. I danni sarebbero ingenti, all'esterno e all'interno dello stabilimento. (ANSA).