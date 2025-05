Fuoco in casa, scatta l'allarme

PADOVA - Intervento dei Vigili del fuoco alle 16 di sabato 31 maggio per l'incendio nell'annesso di un'abitazione in via Marcellette, a Merlara (PD): nessuna persona coinvolta.

Le squadre accorse dai distaccamenti di Este, Legnago (VR), e dalla centrale di Padova hanno spento le fiamme, evitando la propagazione alla vicina abitazione. Parzialmente interessato dal rogo anche il tetto in legno.

Sul posto i Carabinieri.

L'intervento di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco è terminato alle 19.30.