A fuoco il capannone: fumo visibile a chilometri di distanza -VIDEO

PADOVA-TREVISO - Un vasto incendio è divampato questa mattina a Saonara (Padova), nel capannone della ditta Unika Motors, che produce pneumatici.

La coltre di fumo nero è visibile anche a chilometro di distanza. Sul posto, i vigili del fuoco arrivati da Padova, Venezia, Mira e Rovigo. Non è stato richiesto l'intervento del 118, non dovrebbero esserci, quindi, persone ferite o intossicate. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

AGGIORNAMENTO

Da poco dopo le 10, di venerdì 22 marzo, i vigili del fuoco stanno operando in via Liguria, a Saonara (PD) per un vasto incendio di un capannone di circa 1200 metri quadrati, che ospita un’officina meccanica con deposito gomme in una parte e nell’altra un’attività di allestimenti fieristici. Al momento non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte. L’incendio ha prodotto un’alta colonna di fumo nero visibile a molti chilometri di distanza. I vigili del fuoco arrivati da Padova, Piove di Sacco, Mira, Treviso, Rovigo, Vicenza e Verona con tre autopompe, sei autobotti tra cui tre cisterne chilolitriche, due autoscale, il carro NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) per un totale di 35 operatori stanno intervenendo per circoscrivere le fiamme. Una parte del tetto del capannone è già crollata. Il lavoro di spegnimento degli ultimi focolai proseguirà per tutto il pomeriggio.