A fuoco camion che trasportava tronchi di legno

VICENZA - Nel pomeriggio di mercoledì, verso le 14, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in autostrada Serenissima (A4) subito dopo il casello di Grisignano di Zocco (Vicenza) verso Padova Ovest.



L’intervento ha permesso di spegnere le fiamme che hanno avvolto il rimorchio di un autotreno che trasportava tronchi di legno.



L’autista ha accostato ed ha sganciato prontamente la motrice in attesa dei pompieri. A causare le fiamme il blocco delle ganasce dei freni del mezzo.



Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il fuoco che ha in parte consumato il carico.



L’intervento ha causato rallentamenti in direzione Padova



Dopo due ore altri due interventi: un’auto in fiamme tra Vicenza Ovest e Grisignano e una in A31 ad Agugliaro: nessun ferito.