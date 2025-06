Fuoco alla cabina del camion, il rogo si propaga anche al vicino ristorante

VENEZIA - Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 8:30 di lunedì 23 giugno per l'incendio in via Malamocco a Cesarolo, frazione di San Michele al Tagliamento (VE), della cabina di un camion in sosta, propagatosi ad un'attività di ristorazione vicina: nessuna persona coinvolta.

Le squadre dei Vigili del fuoco giunte da Mestre, Portogruaro, San Donà, Latisana con tre autopompe, due autobotti e con il supporto delle autoscale di Pordenone e Udine sono al lavoro per spegnere le fiamme nella struttura coinvolta.

Sul posto i carabinieri.