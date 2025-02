Fuoco al tetto e alla soffitta: un uomo rimane intossicato

BELLUNO - Fiamme in casa: finisce in ospedale intossicato. Alle ore 21.45 di ieri sera, martedì 18 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Piero a Cesiomaggiore per un incendio divampato sul tetto di un’abitazione verosimilmente per un problema alla canna fumaria. Un uomo è rimasto intossicato per aver respirato il fumo nelle prime fasi dell’incendio e, assistito dal personale sanitario del Suem, è stato trasferito all’ospedale. Le fiamme hanno danneggiato la quasi totalità della copertura del tetto e la soffitta sottostante, dove erano depositate delle masserizie. La copertura della casa adiacente, invece, è stata solo lambita dalle fiamme per qualche metro.



Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Feltre con personale permanente e volontario, e dalla centrale di Belluno con due autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e un totale di quattordici operatori, hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere rapidamente le fiamme e a evitare il coinvolgimento delle abitazioni adiacenti. Le operazioni si sono concluse alle ore 1.30 con il rientro delle squadre nelle proprie sedi.