Funzionario pubblico sposa una popstar, ma è un ologramma

GIAPPONE - La storia di Kondo è iniziata cinque anni fa, quando ha deciso di sposare Hatsune Miku, un personaggio virtuale popolare in Giappone dove è diventata una famosa popstar. Akihiko Kondo, oggi 40enne, vive in Giappone e fa l’impiegato statale.



Da cinque anni vive con l’ologramma della “moglie”, che non ha alcuna concretezza tridimensionale e dorme con il suo peluche dai capelli azzurri. Sua moglie olografica lo saluta la mattina quando va al lavoro e la sera quando sta per tornare a casa gli accende le luci, grazie a un software.

Questo matrimonio d’amore, che non ha alcun valore legale, ha suscitato reazioni contrastanti nella società giapponese e nel mondo intero. Ma per Kondo, questa relazione è stata la chiave per superare una grave depressione che aveva sviluppato a seguito di bullismo sul posto di lavoro. L'amore e il sostegno incondizionato di Hatsune Miku lo hanno aiutato a trovare la forza per affrontare le sfide della vita, ha raccontato.



Per questo ha fondato l'Associazione FictoSexual per “promuovere la comprensione della fintosessualità perché la società in cui viviamo non conosce bene questo mondo", ha dichiarato Kondo. L'associazione, sebbene attualmente conti solo quattro membri, mira a diffondere la consapevolezza e la comprensione dell'amore tra individui e personaggi virtuali.

foto da Instagram