UCRAINA - Lo scandalo delle false invalidità travolge le istituzioni ucraine. Decine di funzionari, tra cui procuratori, sono accusati di aver abusato della loro posizione per ottenere lo status di invalidi e sfuggire così al servizio militare, in un momento delicato per il paese in guerra. L'indignazione pubblica è esplosa dopo che il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ha discusso delle scappatoie utilizzate per evitare la leva obbligatoria.

A seguito della riunione, Andriy Kostin, procuratore generale dell'Ucraina, ha annunciato le sue dimissioni. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha sottolineato la necessità di responsabilità politica all'interno degli organi della procura, accusando i funzionari coinvolti di comportamenti “chiaramente immorali”. Kostin ha accettato la critica, dichiarando che in una situazione come questa è giusto che lui lasci l'incarico. Le sue dimissioni sono state formalizzate pochi minuti dopo la dichiarazione del presidente, mentre l'indagine sulle false diagnosi continua a scuotere il sistema giudiziario ucraino.