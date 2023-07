Funivia sul Faloria, almeno 15 giorni per ottenere la revisione

CORTINA D'AMPEZZO - Ci vorrà del tempo, almeno due settimane, per la riapertura della funivia che dal centro di Cortina porta sul monte Faloria. Lo ha detto all'ANSA Alessandro Menardi, presidente della società che gestisce l'impianto. "Riteniamo - spiega - che siano necessari almeno quindici giorni per trovare l'impresa che faccia i lavori, eseguire l'intervento e certificarlo; intanto prosegue il trasporto dei turisti con le navette. Dal piazzale della stazione andiamo con i pulmini sino a Rio Gere, perché questi mezzi sono più veloci e confortevoli; da lì si prosegue con i fuoristrada, sino al rifugio Faloria, a 2.000 metri.

Domenica c'è stato un buon movimento; nei giorni infrasettimanali c'è meno gente". Sul disguido che ha determinato il fermo della funivia, da parte della Agenzia nazionale per la sicurezza, che opera all'interno del Mit, Menardi precisa che "le norme prevedono che si debba far scorrere le funi portanti, quelle che reggono le vetture per il trasporto delle persone. A scadenze ben determinate bisogna far scorrere le funi di qualche metro. Noi eravamo consapevoli di questo adempimento tecnico, che avremmo dovuto fare prima dell'apertura, lo scorso 23 giugno. Per quella data non siamo riusciti a trovare in tempo un'impresa che facesse l'intervento, quindi abbiamo deciso di eseguirlo in autunno, convinti che la scadenza fosse relativa all'anno solare. Invece c'è una data precisa, un po' come accade per la revisione dell'auto. Il veicolo funziona benissimo, ma le carte devono essere a posto. Ora stiamo cercando di fare più in fretta possibile - conclude Menardi - ma probabilmente ci vorrà una quindicina di giorni". (ANSA)

